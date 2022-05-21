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43 минуты назад

Школьники из Санкт-Петербурга спасли детеныша нерпы

Мира Маркина

Восьмиклассники из Санкт-Петербурга спасли детеныша нерпы. Об этом сообщает группа "Водоканал Санкт-Петербурга" социальной сети "ВКонтакте".

Школьники из Санкт-Петербурга спасли детеныша нерпы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сообщается, что мальчики гуляли по берегу и увидели, что детенышу нерпы нужна помощь. Животное могло унести волнами от проходящих теплоходов.

Ребята остались рядом с детенышем и вызвали специалистов "Фонда друзей балтийской нерпы". Зоологи не смогли приехать сразу и попросили приехать сотрудников полиции.

Нерпу забрали в отделение и нашли ему темное прохладное помещение. Оттуда его забрали специалисты.

Известно, что это не единственный случай: еще двоих детенышей нерпы нашли на набережных. Специалисты делают все, чтобы выходить зверей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сибирский хаски спас детей от дифтерии.

Истории,Водоканал Санкт-Петербурга,
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