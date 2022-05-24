Эксперт объяснил, нужно ли закрывать веб-камеру на компьютере

Теоретическая возможность удаленного взлома персонального компьютера существует, заявил Артем Геллер, главный разработчик сайта kremlin.ru. О нюансах такой «атаки» эксперт рассказал News.ru.
Доступ к веб-камере мошенники могут получить во время удаленного использования ПК.
«Вероятность подобной «атаки» стремится к нулю, если пользователь не работает с секретной информацией, но если он переживает, то лучше закрыть объектив камеры физически. Но лучший способ пресечь данное явление – установить на ПК антивирусное ПО», – резюмировал Артем Геллер.
Также эксперт объяснил, как можно заподозрить взлом. Если курсор на компьютере пользователя движется сам по себе, а само устройство запускает задачи, которые требуют ручного управления – это повод насторожиться.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как не стать жертвой новой схемы мошенничества при проверке банковских карт.