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1 час назад

Эксперт объяснил, нужно ли закрывать веб-камеру на компьютере

Мира Маркина

Теоретическая возможность удаленного взлома персонального компьютера существует, заявил Артем Геллер, главный разработчик сайта kremlin.ru. О нюансах такой «атаки» эксперт рассказал News.ru.

Эксперт объяснил, нужно ли закрывать веб-камеру на компьютере
Фото: unsplash.comunsplash.com

Доступ к веб-камере мошенники могут получить во время удаленного использования ПК.

«Вероятность подобной «атаки» стремится к нулю, если пользователь не работает с секретной информацией, но если он переживает, то лучше закрыть объектив камеры физически. Но лучший способ пресечь данное явление – установить на ПК антивирусное ПО», – резюмировал Артем Геллер.

Также эксперт объяснил, как можно заподозрить взлом. Если курсор на компьютере пользователя движется сам по себе, а само устройство запускает задачи, которые требуют ручного управления – это повод насторожиться.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как не стать жертвой новой схемы мошенничества при проверке банковских карт.

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