Разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана

Ведущий программы «Черный список» на телеканале «Пятница!» Дмитрий Масленников рассказал о самых популярных уловках мошенников в интернете. Об этом сообщает «Лента.ру».
Женщины в России часто становятся жертвами недобросовестных косметологов.
«Они сжигают женщинам кожу, увеличивают грудь вазелином, ставят опасные капельницы», — сказал ведущий.
По словам врача-дерматолога Ольги Михеевой, в последние годы стали популярны витаминные капельницы, однако они могут быть опасными. Перед тем, как их ставить, человек должен сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Реакция на капельницу может быть любой, вплоть до анафилактического шока.
«Первый вопрос, который должна задать медсестра на дому, с какой целью ставим капельницу и кто ее назначил. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток, поэтому витаминная капельница — это по факту модный тренд», — сказала врач.
Еще одна популярная уловка - объявления сантехников. Как рассказал Масленников иногда портфолио квалифицированного мастера используют менее опытные специалисты:
«Все-таки мы хотим работать с определенным человеком, смотрим его портфолио и ждем, что к нам приедет мастер соответственного качества. А к нам приезжает неизвестно кто».