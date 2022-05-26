Разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана

По словам врача-дерматолога Ольги Михеевой, в последние годы стали популярны витаминные капельницы, однако они могут быть опасными. Перед тем, как их ставить, человек должен сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Реакция на капельницу может быть любой, вплоть до анафилактического шока.