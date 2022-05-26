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2 часа назад

Профессиональный разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана

Мира Маркина

Ведущий программы «Черный список» на телеканале «Пятница!» Дмитрий Масленников рассказал о самых популярных уловках мошенников в интернете. Об этом сообщает «Лента.ру».

Разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана
Фото: PixabayPixabay

Женщины в России часто становятся жертвами недобросовестных косметологов.

«Они сжигают женщинам кожу, увеличивают грудь вазелином, ставят опасные капельницы», — сказал ведущий.

По словам врача-дерматолога Ольги Михеевой, в последние годы стали популярны витаминные капельницы, однако они могут быть опасными. Перед тем, как их ставить, человек должен сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Реакция на капельницу может быть любой, вплоть до анафилактического шока.

«Первый вопрос, который должна задать медсестра на дому, с какой целью ставим капельницу и кто ее назначил. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток, поэтому витаминная капельница — это по факту модный тренд», — сказала врач.

Еще одна популярная уловка - объявления сантехников. Как рассказал Масленников иногда портфолио квалифицированного мастера используют менее опытные специалисты:

«Все-таки мы хотим работать с определенным человеком, смотрим его портфолио и ждем, что к нам приедет мастер соответственного качества. А к нам приезжает неизвестно кто».

Ранее эксперт объяснил, нужно ли закрывать веб-камеру на компьютере.

Истории,Ольга Михеева,Дмитрий Масленников,
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