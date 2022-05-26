Можно ли выжить при ядерной катастрофе

Бесполезно предпринимать что-либо при ядерной катастрофе – в публичном пространстве чаще всего можно встретить такое мнение. А что если возможность спастись все-таки есть? Читайте материал “Рамблера” о том, что делать в случае ядерного взрыва.

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Считается, что ядерный взрыв — это конец всему живому из-за его мощности, которая человеку несведущему кажется колоссальной. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, наземный взрыв распространяется в трех измерениях. Растет мощность бомбы – радиус, в котором она считается смертоносной, тоже увеличивается в тысячу раз. Но складки местности, а также здания и городская инфраструктура отражают взрывную волну, направляя ее вверх. Во-вторых, чтобы избежать этого, бомбу могут подорвать на высоте. Но и в таком случае основная часть ее энергии все равно рассеется вверх. А это значит, что даже находящиеся в эпицентре люди теоретически могут спастись, если найдут убежище. Так было с японцем Эйзо Номурой, который выжил после атаки США на Хиросиму.

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Ядерный взрыв опасен из-за сопровождающей его вспышки гамма-излучения и ударной волны. Считается, что можно пережить удар бомбы, спрятавшись в подвале/погребе, имеющем железобетонное перекрытие. Во-первых, железобетон эффективно поглощает гамма-фотоны. Во-вторых, такое укрытие вероятнее всего не пострадает от ударной волны, если ядерный взрыв случится на высоте, например, нескольких сотен метров. В-третьих, пребывание в подвале защитит от вспышки видимого и инфракрасного излучения, которая способна ослепить (если глаза открыты и смотрят в направлении взрыва).

Поэтому жителям крупных городов лучше заранее узнать, где находится ближайшее бомбоубежище или хотя бы подвал. Метро также считается безопасным местом в случае ядерной катастрофы (в отличие от зданий, например), там есть “противоатомные” ворота, которые могут выдержать ударную волну и проникновение частиц.

Если вопрос выживания после ядерного взрыва беспокоит вас, можно сделать некоторые приготовления. Они могут пригодиться и в обычной жизни:

ознакомиться с базовыми навыками выживания и техникой оказания первой помощи;

собрать медицинскую аптечку с самым необходимым;

собрать “тревожный чемоданчик” (что в него входит, мы писали здесь);

изучить методы поиска источников питьевой воды и питания.

Если вы живете в мегаполисе, продумайте план эвакуации оттуда. План эвакуации пригодится, если ядерная катастрофа случится и появится возможность покинуть город.

Стоит ли приобретать йодид калия – вопрос спорный. Не всегда в результате взрыва распространяется радиоактивный йод. Также доказано, что эффективность приема йодида калия наблюдается только в том случае, если это было сделано за 12 часов до контакта с радиацией. Еще один важный момент: большие дозы препарата приводят к непредсказуемым реакциям. То есть, принимать его “на всякий случай” не нужно. Спустя сутки после контакта с радиоактивным йодом эффективность йодида калия – всего семь процентов.

Калий-железо гексацианоферрат может защитить от воздействия таллия и цезия, если его принимать в течение суток после воздействия радиации. Однако этот препарат является рецептурным и просто так его в аптеке не приобрести.

Еще один популярный миф – падение ядерной бомбы происходит мгновенно. Это не совсем так. У населения может быть полчаса на поиски убежища в лучшем случае, в худшем – от 15 до пяти минут. Поэтому рекомендуется прислушиваться к сиренам гражданской обороны.

Удивительно, но возможность пережить удар есть и у тех, кто не нашел убежища под землей, отмечают эксперты. Если человек оказался на открытой местности, ему стоит лечь на землю (желательно – в канаву или овраг). При наличии капюшона нужно натянуть его на голову. При отсутствии – накрыть ее курткой, руками или сумкой. Падать нужно быстро, от этого зависит количество и степень полученных ожогов.

Что же касается гамма-излучения: если бомба будет подорвана на высоте не менее двух километров, то воздух успеет поглотить большинство гамма-фотонов. То есть, смертельная доза гамма-излучения до поверхности земли уже не дойдет.

Если вспышка застала за рулем — следует поднять стекла, затормозить и пригнуться так, чтобы голова находилась ниже линии окон.

Разыскивать ближайшее бомбоубежище, если человек успел укрыться в обычном подвале, может быть непродуктивно. Важно помнить, что радиоактивное загрязнение после взрыва убывает по принципу “семь к десяти”. То есть, через неделю опасность в десять раз слабее, чем в конце первых суток. В связи с чем убежище не будут открывать по соображениям безопасности.

Многих беспокоит феномен “ядерной зимы”, которая может быть смертоноснее самого удара. Но и он относится к разряду неподтвержденным ничем мифов. Стоит отметить, что гипотеза о наступлении ядерной зимы впервые появилась в научно-фантастическом рассказе Пола Андерсона в 1947 году и с научной точки зрения она дискредитирована.