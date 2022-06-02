Как понять, что вы заблокированы в мессенджере

"В том же Telegram вы не будете видеть, когда человек был в сети, не будете видеть его аватар и так далее. Написать вы в теории сможете, но человек не получит сообщения. Как только человек разблокирует вас, сообщения до него дойдут. Это практически во всех мессенджерах работает примерно одинаково".