Как понять, что вы заблокированы в мессенджере

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как понять, что человек заблокировал ваш номер в мессенджере. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, это будет понятно по переписке и во время звонка:
"Если вы звоните человеку, то черные списки в зависимости от модели телефона ведут себя по-разному. Где-то это просто гудки и переключение на автоответчик, где-то — сброс номера. Как правило, если человек не отвечает, — это самый простой индикатор того, что вас заблокировали", — рассказал специалист.
Чтобы обойти блокировку можно скрыть свой номер на стороне оператора. Если у собеседника не заблокирован прием входящих с таких номеров, вы сможете дозвониться.
Также сами мессенджеры дают понять, что вы в черном списке.
"В том же Telegram вы не будете видеть, когда человек был в сети, не будете видеть его аватар и так далее. Написать вы в теории сможете, но человек не получит сообщения. Как только человек разблокирует вас, сообщения до него дойдут. Это практически во всех мессенджерах работает примерно одинаково".