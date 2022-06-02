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35 минут назад

Как понять, что вы заблокированы в мессенджере

Мира Маркина

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как понять, что человек заблокировал ваш номер в мессенджере. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Как понять, что вы заблокированы в мессенджере
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, это будет понятно по переписке и во время звонка:

"Если вы звоните человеку, то черные списки в зависимости от модели телефона ведут себя по-разному. Где-то это просто гудки и переключение на автоответчик, где-то — сброс номера. Как правило, если человек не отвечает, — это самый простой индикатор того, что вас заблокировали", — рассказал специалист.

Чтобы обойти блокировку можно скрыть свой номер на стороне оператора. Если у собеседника не заблокирован прием входящих с таких номеров, вы сможете дозвониться.

Также сами мессенджеры дают понять, что вы в черном списке.

"В том же Telegram вы не будете видеть, когда человек был в сети, не будете видеть его аватар и так далее. Написать вы в теории сможете, но человек не получит сообщения. Как только человек разблокирует вас, сообщения до него дойдут. Это практически во всех мессенджерах работает примерно одинаково".

Ранее разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана.

Истории,Эльдар Муртазин,
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