Тайконавтка показала, как моет голову на орбите

Центральное телевидение Китая показало сюжет, который был снят на орбите. В кадре китайская тайконавтка демонстрирует, как в космических условиях ей приходится мыть голову.
«Для начала, я наношу на волосы специальный шампунь, и вы видите, что шампунь пенится. Не так просто мыть голову в космосе, – сказала она на видео. – После того, как я выдавила на голову воду, мне надо надеть перчатки-полотенце, чтобы впитать ее назад. Наконец, я надеваю полотенце для волос и жду, пока они не высохнут».
Газета.ру рассказала, что на видео девушка по имени Ван Япин и она прибыла на станцию "Тяньгун" на корабле «Шэньчжоу-13».
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