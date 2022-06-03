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4 часа назад

Тайконавтка показала, как моет голову на орбите

Мира Маркина

Центральное телевидение Китая показало сюжет, который был снят на орбите. В кадре китайская тайконавтка демонстрирует, как в космических условиях ей приходится мыть голову.

«Для начала, я наношу на волосы специальный шампунь, и вы видите, что шампунь пенится. Не так просто мыть голову в космосе, – сказала она на видео. – После того, как я выдавила на голову воду, мне надо надеть перчатки-полотенце, чтобы впитать ее назад. Наконец, я надеваю полотенце для волос и жду, пока они не высохнут».

Газета.ру рассказала, что на видео девушка по имени Ван Япин и она прибыла на станцию "Тяньгун" на корабле «Шэньчжоу-13».

Ранее мы писали, что суд в Калифорнии постановил считать шмелей рыбами.

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