Тайконавтка показала, как моет голову на орбите

«Для начала, я наношу на волосы специальный шампунь, и вы видите, что шампунь пенится. Не так просто мыть голову в космосе, – сказала она на видео. – После того, как я выдавила на голову воду, мне надо надеть перчатки-полотенце, чтобы впитать ее назад. Наконец, я надеваю полотенце для волос и жду, пока они не высохнут».