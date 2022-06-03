Ветеринар показал, как выглядит мир глазами собаки

Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой ветеринар с помощью фотографий продемонстрировал, каким собаки видят окружающий мир.
Дело в том, что собаки могут различать гораздо меньшее количество оттенков и цветов, нежели человек. Все цвета их глазами считываются как разные оттенки желтого и синего. Если на сетчатке у человека есть три типа колбочек, которые помогают видеть расширенный спектр цветов, то у собак их всего два.
Ветеринар взял фотографии популярных туристических мест и на их примере показал, как различается видение человека и собаки.
Обычная фотография.
Глазами собаки.
Помимо этого, собаки видят объекты более размытыми и не способны адекватно оценивать расстояние между объектами и до них. Но все это перекрывает их способность полагаться на другие чувства - например, обоняние у собак работает в десятки или сотни тысяч раз активнее.
Обычная фотография.
Глазами собаки.
Ранее мы писали, что тайконавтка показала, как моет голову на орбите.