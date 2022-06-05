83-летний японец в одиночку переплыл океан

Стало известно об одиночном путешествии японского мореплавателя Кеничи Хори. Он, в свои 83 года, самостоятельно переплыл Тихий океан и стал самым старым человеком, которому удалось проделать такой путь. Об этом сообщает телеканал "360".

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Мужчина начал свое путешествие 27 марта в Сан-Франциско на яхте Suntory Mermaid III. 3 июня в 20:23 по московскому времени спустя 8500 километров он пришвартовался у берегов канала Кии в Японии.

Как оказалось, мореплаватель не впервые проделал такой большой путь. По данным агентства Associated Press, в 1962 он стал первым в мире человеком, который пересек Тихий океан из Японии до Сан-Франциско.