Крыс научили спасать выживших после землетрясения

Шотландские ученые натренировали крыс искать людей в труднодоступных местах. В частности, на территориях, где произошли землетрясения, сообщает The Times.
На тренировки отряда из семи крыс у специалистов ушло две недели. В качестве учебного полигона была создана площадка с имитацией обломков зданий. Крыс обучили возвращаться к исходной точке по синалу. Также им «выдали» маленькие рюкзаки-прототипы с микрофонами, чтобы грызуны могли обеспечить связь пострадавших со спасателями. В комплекте для «боевых» условий к микрофону добавится трекер и видеооборудование.
Испытания вживую натренированный отряд будет проходить в Турции.
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