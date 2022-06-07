Крыс научили спасать выживших после землетрясения

На тренировки отряда из семи крыс у специалистов ушло две недели. В качестве учебного полигона была создана площадка с имитацией обломков зданий. Крыс обучили возвращаться к исходной точке по синалу. Также им «выдали» маленькие рюкзаки-прототипы с микрофонами, чтобы грызуны могли обеспечить связь пострадавших со спасателями. В комплекте для «боевых» условий к микрофону добавится трекер и видеооборудование.