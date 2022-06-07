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1 час назад

Крыс научили спасать выживших после землетрясения

Мира Маркина

Шотландские ученые натренировали крыс искать людей в труднодоступных местах. В частности, на территориях, где произошли землетрясения, сообщает The Times.

Крыс научили спасать выживших после землетрясения
Фото: unsplash.comunsplash.com

На тренировки отряда из семи крыс у специалистов ушло две недели. В качестве учебного полигона была создана площадка с имитацией обломков зданий. Крыс обучили возвращаться к исходной точке по синалу. Также им «выдали» маленькие рюкзаки-прототипы с микрофонами, чтобы грызуны могли обеспечить связь пострадавших со спасателями. В комплекте для «боевых» условий к микрофону добавится трекер и видеооборудование.

Испытания вживую натренированный отряд будет проходить в Турции.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как моллюски работают датчиками контроля воды.

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