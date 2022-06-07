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1 час назад

Попавшую в жилой дом молнию сняли на видео

Мария Иглина

Летние месяцы являются пиком сезона гроз в Соединенных Штатах. И одна молния попала в камеру наблюдения в жилой дом, вызвав вспышку и взрыв. Об этом сообщает Gismeteo.

Все это произошло в Арваде, штат Колорадо, США, к северо-западу от Денвера. Случившееся запечатлела камера одной семьи. Домовладелец Аманда Строн и ее мать немедленно покинули дом в целях безопасности.

По словам, Аманды Строн, разряд молнии "перепрыгнул" с дерева во дворе на дренажную систему, вызвав небольшой пожар на правой стороне крыши.

Никто из людей не пострадал.

Ранее стало известно, что крыс научили спасать выживших после землетрясения.

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