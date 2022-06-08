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23 минуты назад

Почему немцы редко использовали трофейные танки СССР: видео

Катерина Саломе

Во время Великой Отечественной войны немецким войскам удалось захватить внушительную часть советской техники. Самым массовым танком того времени был танк Т-34, прославившийся высокой скоростью и хорошей проходимостью.

Несмотря на то, что в период с июня 1941 по май 1945 года немцы активно захватывали технику противника, использовать в боях им удалось лишь малую часть танков Красной Армии. Большая часть трофеев использовались в качестве тягачей для сбора подбитой техники. Блогер @war_monsters опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, где подробно объяснил, с чем был связан этот феномен.

По его словам, причина таилась в проблеме ремонта и эксплуатации отечественной военной техники, а также отсутствии необходимых запчастей. Те танки, в которых удавалось заменить сломанные детали, ломались практически на выходе из ремонтного цеха, так как перед ремонтом не было предварительной диагностики.

«У немцев было мало дизельного топлива. Советские танки оснащались дизельными ДВС»,

— добавил подписчик.

Смотрите также видео о том, почему в СССР не стали выпускать «Родину».

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