Ботинок помог раскрыть дело о гибели альпиниста

В Пакистане местные жители обнаружили в горах второй ботинок погибшего брата известного альпиниста Райнхольда Месснера — Гюнтера Месснера. Находка помогла раскрыть дело о его смерти. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Как отмечает издание, находка подтверждает версию, что родственник альпиниста погиб при сходе снежной лавины.
"Это еще одно доказательство того, что я не причастен к гибели Гюнтера. Этот ботинок был найден как раз в том месте, где исчез мой брат",
— поделился Месснер.
Известно, что Гюнтер погиб в 1970 году в результате схода лавины с горы Нанга-Парбат. Некоторое время его брата подозревали в причастности к смерти.
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