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1 час назад

Ботинок помог раскрыть дело о гибели альпиниста

Мария Иглина

В Пакистане местные жители обнаружили в горах второй ботинок погибшего брата известного альпиниста Райнхольда Месснера — Гюнтера Месснера. Находка помогла раскрыть дело о его смерти. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Ботинок помог раскрыть дело о гибели альпиниста
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как отмечает издание, находка подтверждает версию, что родственник альпиниста погиб при сходе снежной лавины.

"Это еще одно доказательство того, что я не причастен к гибели Гюнтера. Этот ботинок был найден как раз в том месте, где исчез мой брат",

— поделился Месснер.

Известно, что Гюнтер погиб в 1970 году в результате схода лавины с горы Нанга-Парбат. Некоторое время его брата подозревали в причастности к смерти.

Ранее были обнародованы секретные письма о болезни Гитлера.

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