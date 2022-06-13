Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко рассказала о новых способах "медицинского" мошенничества. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Эксперт рассказала, что мошенники обзванивают людей и предлагают пройти им бесплатное обследование. В действительности им действительно проводят осмотр, а после предлагают план лечения, в котором навязывают ненужные услуги.
"По факту, когда пациент приходит в клинику, то его действительно осматривают, но после приема он получает план лечения, содержащий медицинские услуги, которые могут быть ему не показаны"
Она также посоветовала внимательно относиться к тому, какое лечение предлагают в государственных клиниках. По ее словам, там также могут навязать ненужные платные услуги или предложить заплатить за то, что могут сделать бесплатно.
Ранее сообщалось, что разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана.