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45 минут назад

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мария Каткова

Медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко рассказала о новых способах "медицинского" мошенничества. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Фото: pixelspixels

Эксперт рассказала, что мошенники обзванивают людей и предлагают пройти им бесплатное обследование. В действительности им действительно проводят осмотр, а после предлагают план лечения, в котором навязывают ненужные услуги.

"По факту, когда пациент приходит в клинику, то его действительно осматривают, но после приема он получает план лечения, содержащий медицинские услуги, которые могут быть ему не показаны"

Она также посоветовала внимательно относиться к тому, какое лечение предлагают в государственных клиниках. По ее словам, там также могут навязать ненужные платные услуги или предложить заплатить за то, что могут сделать бесплатно.

Ранее сообщалось, что разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана.

Истории,Ирина Гриценко,
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