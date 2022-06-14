Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Бабушка из Приморья спасла семью от нападения медведя

Мира Маркина

Жительница населенного пункта Яковлевка, Приморский край, вырвала пятилетнюю внучку из лап медведя, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Бабушка из Приморья спасла семью от нападения медведя
Фото: unsplash.comunsplash.com

Медвежонок залез в огород, преодолев забор. В этот момент на улице находилась вся семья пострадавшей Елены Косач – пятилетняя внучка Маша, дочь Ксения и новорожденный внук Ваня.

Медведь напал на Машу. Тогда Елена Геннадьевна крикнула дочери, чтобы та спряталась в доме, схватила лейку (это было единственное, что попалось ей под руку в тот момент) и бросилась на хищника.

От лап и когтей медведя пострадали и бабушка, и внучка. Сейчас Маша находится в больнице с отцом. Елена Геннадьевна решила лечиться дома. Прибывшие на место происшествия медики промыли раны и наложили повязки.

Дочь Елены Косач намерена добиться награды для матери:

«Она работает в детдоме, особенно чутко относится к детям и готова свою жизнь в случае опасности отдать за других. <...> Конечно, если бы не мама, погибли бы люди. Награды – это второстепенное. Если не выйдет – да и ладно. Но хотелось бы, чтобы не только мы признали ее героиней – рассказала женщина «КП».

Ранее «Рамблер» писал о том, как сибирский хаски спас детей от дифтерии.

Истории,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители