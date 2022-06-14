Бабушка из Приморья спасла семью от нападения медведя

«Она работает в детдоме, особенно чутко относится к детям и готова свою жизнь в случае опасности отдать за других. <...> Конечно, если бы не мама, погибли бы люди. Награды – это второстепенное. Если не выйдет – да и ладно. Но хотелось бы, чтобы не только мы признали ее героиней – рассказала женщина «КП».