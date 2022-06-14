Бабушка из Приморья спасла семью от нападения медведя

Жительница населенного пункта Яковлевка, Приморский край, вырвала пятилетнюю внучку из лап медведя, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Медвежонок залез в огород, преодолев забор. В этот момент на улице находилась вся семья пострадавшей Елены Косач – пятилетняя внучка Маша, дочь Ксения и новорожденный внук Ваня.
Медведь напал на Машу. Тогда Елена Геннадьевна крикнула дочери, чтобы та спряталась в доме, схватила лейку (это было единственное, что попалось ей под руку в тот момент) и бросилась на хищника.
От лап и когтей медведя пострадали и бабушка, и внучка. Сейчас Маша находится в больнице с отцом. Елена Геннадьевна решила лечиться дома. Прибывшие на место происшествия медики промыли раны и наложили повязки.
Дочь Елены Косач намерена добиться награды для матери:
«Она работает в детдоме, особенно чутко относится к детям и готова свою жизнь в случае опасности отдать за других. <...> Конечно, если бы не мама, погибли бы люди. Награды – это второстепенное. Если не выйдет – да и ладно. Но хотелось бы, чтобы не только мы признали ее героиней – рассказала женщина «КП».
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