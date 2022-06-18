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26 минут назад

Почему на Руси не дарили сорванные цветы: видео

Катерина Саломе

Во все времена растениям отводилась особая роль в жизни человека. В древности их использовали для обрядов, для украшения и в качестве лекарств. Однако на Руси верили, что дарить цветы нельзя, по крайней мере срезанные. Автор канала @zemlyaslavyan объяснил этот странный феномен. Он поделился поверьем, дошедшим до наших времен. Соответствующий ролик он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Если верить данным в видео, то сорванные цветы, оставившие корни в земле, олицетворяли смерть. Кроме того, в попытке ухватиться за жизнь такие растение начинали активно вампирить энергию из окружающей среды, в том числе и человеческую. Поэтому дарить их считалось опасным, ведь это могло повлечь на одаренного человека беду.

Ролик собрал более пяти тысяч лайков. Многие пользователи признались, что тоже не любят срезанные цветы, согласившись с мнением автора на этот счет. В качестве альтернативного варианты подписчики предложили дарить растения в горшках.

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