Иллюзия в TikTok заставила предметы двигаться: видео

Пользователи соцсетей шумно обсуждают интересную оптическую иллюзию. Видеоролик опубликовал пользователь TikTok @dmitrysbiz из России.

Автор ролика предложил смотреть в точку в центре экрана, а затем отвести взгляд. Пользователь обещает, что в этот момент зритель почувствует примерно такой же эффект, который бывает после галлюциногенов.

Многие пишут, что в их глазах ожили обои, кто-то jзамечает, что подушка начала двигаться перед глазами, а кто-то уверяет, что бутылка с водой, лежащая рядом, будто уменьшилась.

Один пользователь предположил, в чем смысл "иллюзии":

"На самом деле это не совсем то о чем вы говорите, это не иллюзия, а остаточный эффект увиденного. Это тоже самое что обжечь сетчатку светом".