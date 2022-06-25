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1 час назад

Иллюзия в TikTok заставила предметы двигаться: видео

Диана Товсепова

Пользователи соцсетей шумно обсуждают интересную оптическую иллюзию. Видеоролик опубликовал пользователь TikTok @dmitrysbiz из России.

Автор ролика предложил смотреть в точку в центре экрана, а затем отвести взгляд. Пользователь обещает, что в этот момент зритель почувствует примерно такой же эффект, который бывает после галлюциногенов.

Многие пишут, что в их глазах ожили обои, кто-то jзамечает, что подушка начала двигаться перед глазами, а кто-то уверяет, что бутылка с водой, лежащая рядом, будто уменьшилась.

Один пользователь предположил, в чем смысл "иллюзии":

"На самом деле это не совсем то о чем вы говорите, это не иллюзия, а остаточный эффект увиденного. Это тоже самое что обжечь сетчатку светом".

Ранее мы писали о том, как иллюзия с платьем удивила тысячи пользователей соцсетей.

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