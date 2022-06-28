Мужчина выжил после нападения "монструозной" акулы

"Монструозная акула" напала на купающегося американца, но он выжил. Об этом сообщает The Sun.

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Инцидент произошел на калифорнийском пляже Lover's Point в городе Пасифик-Гроув. 62-летний Стив Брюммер находился примерно в 135 метрах от берега, когда внезапно начал кричать и звать на помощь.

В это же время полицейский Пол Бэнди неподалеку катался на лодке с женой. Услышав крики, он тут же поплыл в сторону Стива:

"У него кровь просто хлестала".

У пострадавшего были серьезно повреждены руки, ноги и живот. Укус в ногу был настолько сильным, что наружу торчала кость.

Чтобы спасти Брюммера, врачам пришлось использовать 14 литров донорской крови. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.

Эксперты изучили укусы на теле Стива и пришли к выводу, что на американца набросилась белая акула длиной около шести метров. Если ученые не ошиблись, то Брюммеру пришлось столкнуться с одним из крупнейших представителей своего вида.