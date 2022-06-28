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3 часа назад

Мужчина выжил после нападения "монструозной" акулы

Мира Маркина

"Монструозная акула" напала на купающегося американца, но он выжил. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина выжил после нападения "монструозной" акулы
Фото: pxherepxhere

Инцидент произошел на калифорнийском пляже Lover's Point в городе Пасифик-Гроув. 62-летний Стив Брюммер находился примерно в 135 метрах от берега, когда внезапно начал кричать и звать на помощь.

В это же время полицейский Пол Бэнди неподалеку катался на лодке с женой. Услышав крики, он тут же поплыл в сторону Стива:

"У него кровь просто хлестала".

У пострадавшего были серьезно повреждены руки, ноги и живот. Укус в ногу был настолько сильным, что наружу торчала кость.

Чтобы спасти Брюммера, врачам пришлось использовать 14 литров донорской крови. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.

Эксперты изучили укусы на теле Стива и пришли к выводу, что на американца набросилась белая акула длиной около шести метров. Если ученые не ошиблись, то Брюммеру пришлось столкнуться с одним из крупнейших представителей своего вида.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина поймал четырехметровую акулу на удочку.

Истории,Пол Бэнди,
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