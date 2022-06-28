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38 минут назад

Девочка голыми руками выловила 20-килограммового карпа

Мира Маркина

Одиннадцатилетняя девочка смогла голыми руками поймать огромного карпа. Его вес всего вдвое меньше, чем ее собственный. Об удивительной рыбалке написали в издании Newsweek.

Девочка голыми руками выловила 20-килограммового карпа
Фото: СоцсетиСоцсети

Мама девочки рассказала, что во время их отдыха на озере Миннетонка в Миннесоте ее дочь заметила в воде большую рыбу и начала гоняться за ней до тех пор, пока не смогла ухватить, однако карп тогда выскользнул. Девочка нырнула прямо за ним под воду и выплыла уже с добычей. Сфотографировавшись с 20-килограммовым уловом, она отпустила его обратно в озеро.

Известно, что юная рыбачка давно увлекается ловлей рыбы, даже принимает участие в рыболовных соревнованиях.

Ранее мы писали, как мужчина выжил после укуса "монструозной" акулы.

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