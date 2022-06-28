Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
3 часа назад

Туристы вытащили из воды акулу ради совместной фотографии

Мира Маркина

Туристы на острове Сардиния решили сделать необычные фото, для чего достали из воды настоящую акулу, об этом сообщает издание Daily Star.

Туристы вытащили из воды акулу ради совместной фотографии
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Очевидцы произошедшего сняли на видео, как мужчина за хвост вытянул на берег акулу, заплывшую на мелководье, а его товарищи принялись снимать это на мобильные телефоны. На кадрах видно, что акула лежит на спине, а вокруг нее толпятся довольные люди.

Кадр из видео

В сети мнения комментирующих разошлись, одни сочли такой поступок издевательством, а другие - спасение погибающей акулы, выбросившейся самостоятельно на берег. Дело уже рассматривают защитники прав животных.

Ранее мы рассказывали, как одиннадцатилетняя девочка голыми руками поймала 20-килограммового карпа.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители