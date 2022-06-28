Туристы вытащили из воды акулу ради совместной фотографии

Туристы на острове Сардиния решили сделать необычные фото, для чего достали из воды настоящую акулу, об этом сообщает издание Daily Star.

Очевидцы произошедшего сняли на видео, как мужчина за хвост вытянул на берег акулу, заплывшую на мелководье, а его товарищи принялись снимать это на мобильные телефоны. На кадрах видно, что акула лежит на спине, а вокруг нее толпятся довольные люди.