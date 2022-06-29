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2 часа назад

Зачем в СССР годовалых детей стригли налысо: видео

Катерина Саломе

Во времена Советского Союза люди сильнее придерживались традиций. Так, например, считалось, что годовалых детей нужно стричь налысо. Подробнее об этом обычае рассказал блогер @

passkajet, опубликовав ролик в своем TikTok-аккаунте.

Во-первых, поводом для этого служили гигиенические соображения. Во-вторых, предполагалось, что если состричь младенцу локоны, то это поспособствует более активному росту волос в будущем.

Кроме того, еще в Древней Руси родилась традиция состригать считающиеся символом бунтарства волосы годовалым наследникам, так как дети в этом возрасте отдавались на воспитание отцу.

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