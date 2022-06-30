В древности было множество странных и порой даже пугающих обычаев. Так, например, было принято «перепекать» в печи новорожденных детей. В TikTok-аккаунте канала @secretofthepast опубликован ролик, в котором подробно рассказано об этой традиции.

Как объяснил автор видео, считалось, что «сготовившегося» в утробе матери ребенка надо «перепечь», чтобы он окончательно набрался сил и окреп после рождения. В ролике также есть подробное описание самого процесса.

«Эта практика была полезной несмотря на абсурдность. Для недоношенных детей теплая печь и тесто становились "инкубатором"»,

— добавил подписчик.