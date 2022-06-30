Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Рыбаки поймали редкого окуня за 890 тысяч

Рыбаки из Индии поймали редкого морского окуня и разбогатели. Об этом пишет Firstpost.

Рыбаки поймали редкого окуня за 890 тысяч
Фото: pxhere.compxhere.com

Рыбу поймали в штате Западная Бенгалия. Жителям Индии удалось выловить одного из редких видов морского окуня - Telia Bhola. Шибаджи Кабир, один из рыбаков, привез улов на торги в город Дигха и получил за него 1,3 миллиона рупий (около 890 тысяч рублей) - по 26 тысяч рупий за килограмм.

Морского окуня вида Telia Bhola купила иностранная компания. По словам одного из бизнесменов города, из этой рыбы делают лекарства, поэтому она стоит так дорого. В традиционной медицине используются ее плавательные пузыри.

За несколько дней до аукциона был продан самец этого вида морских окуней. За него заплатили 900 тысяч рупий (более 600 тысяч рублей).

Член Ассоциации рыбаков и рыботорговцев города Набакумар Пайра поделился, что такая удача случается только два-три раза в год. Поймавший рыбу, по словам эксперта, «просыпается богачом на следующее утро».

Ранее стало известно, что жительница Британии зарабатывает, сдавая мужа в аренду.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители