Рыбаки поймали редкого окуня за 890 тысяч

Рыбаки из Индии поймали редкого морского окуня и разбогатели. Об этом пишет Firstpost.

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Рыбу поймали в штате Западная Бенгалия. Жителям Индии удалось выловить одного из редких видов морского окуня - Telia Bhola. Шибаджи Кабир, один из рыбаков, привез улов на торги в город Дигха и получил за него 1,3 миллиона рупий (около 890 тысяч рублей) - по 26 тысяч рупий за килограмм.

Морского окуня вида Telia Bhola купила иностранная компания. По словам одного из бизнесменов города, из этой рыбы делают лекарства, поэтому она стоит так дорого. В традиционной медицине используются ее плавательные пузыри.

За несколько дней до аукциона был продан самец этого вида морских окуней. За него заплатили 900 тысяч рупий (более 600 тысяч рублей).

Член Ассоциации рыбаков и рыботорговцев города Набакумар Пайра поделился, что такая удача случается только два-три раза в год. Поймавший рыбу, по словам эксперта, «просыпается богачом на следующее утро».