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2 часа назад

На пляже в Калининграде обнаружили моржа

Мира Маркина

На Куршской косе в Калининграде ранним утром 30 июня был обнаружен морж - животное, чьей средой обитания на самом деле является Крайний Север. Такой гость не мог не удивить очевидцев, однако для того, чтобы его не беспокоили слишком интересующиеся "зрители", место вокруг него огородили, об этом сообщили в официальной группе «НП «Куршская коса» в социальной сети ВКонтакте.

На пляже в Калининграде обнаружили моржа
Фото: СоцсетиСоцсети
соцсети

Каким образом млекопитающее оказалось в этих местах, пока неизвестно. Предполагают, что морж мог приплыть с течением из Польши. Как утверждают в соцсетях, в польских СМИ как раз на прошлой неделе писали о том, что недалеко от пляжа Мельно было замечено такое же животное. Вероятно, речь могла идти о том самом морже, появившемся в Калининграде.

Соцсети

Ранее мы рассказывали, как маленькая девочка голыми руками выловила 20-килограммового карпа.

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