На пляже в Калининграде обнаружили моржа

На Куршской косе в Калининграде ранним утром 30 июня был обнаружен морж - животное, чьей средой обитания на самом деле является Крайний Север. Такой гость не мог не удивить очевидцев, однако для того, чтобы его не беспокоили слишком интересующиеся "зрители", место вокруг него огородили, об этом сообщили в официальной группе «НП «Куршская коса» в социальной сети ВКонтакте.

Каким образом млекопитающее оказалось в этих местах, пока неизвестно. Предполагают, что морж мог приплыть с течением из Польши. Как утверждают в соцсетях, в польских СМИ как раз на прошлой неделе писали о том, что недалеко от пляжа Мельно было замечено такое же животное. Вероятно, речь могла идти о том самом морже, появившемся в Калининграде.