Овощи и фрукты — важная составляющая нашего рациона. Они являются источником пищевых волокон, необходимых для здоровья пищеварительной системы. Неудивительно, что эти продукты были популярны во все времена, вот только выглядели они, как оказалось, совершенно по-другому.

Автор канала @factagedub опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте, в котором показал, как выглядели фрукты и овощи в древности. Он продемонстрировал предков баклажанов, арбузов и бананов. Так, например, первые раньше были белого цвета и в форме яйца, но некоторые сорта были желтого, лазурного и фиолетового оттенков.