Существует множество причин появления неприятного запаха в холодильнике. Среди них грибок и плесень, которые могут появиться из-за испорченных продуктов, плохая вентиляция, неправильно выставленная температура.

Справиться с проблемой можно с помощью специальных поглотителей. Но раньше, во времена СССР, хозяйкам приходилось выкручиваться. Поэтому они клали в холодильник смоченную водой газету. Об этом лайфхаке рассказали в TikTok-аккаунте канала @passkajet.