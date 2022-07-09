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47 минут назад

Зачем в СССР в холодильник клали газету: видео

Катерина Саломе

Существует множество причин появления неприятного запаха в холодильнике. Среди них грибок и плесень, которые могут появиться из-за испорченных продуктов, плохая вентиляция, неправильно выставленная температура.

Справиться с проблемой можно с помощью специальных поглотителей. Но раньше, во времена СССР, хозяйкам приходилось выкручиваться. Поэтому они клали в холодильник смоченную водой газету. Об этом лайфхаке рассказали в TikTok-аккаунте канала @passkajet.

Смотрите также видео о том, зачем в СССР годовалых детей стригли налысо.

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