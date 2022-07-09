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1 час назад

В Испании нашли останки самого древнего европейца

Даша Краснова

Археологи обнаружили на раскопках в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании фрагмент челюсти человека, который жил около 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Об этом сообщает издание El País.

В Испании нашли останки самого древнего европейца
Фото: unsplashunsplash

Эти останки на 200 тысяч лет старше аналогичной находки 2007 года, которая считалась самой древней окаменелостью гоминида, найденной в Европе. Точный возраст фрагмента будет подтвержден после полного научного анализа. Обычно он занимает не менее полугода.

По словам содиректора исследовательского проекта Атапуэрка Эудаля Карбонелла, открытие поможет узнать виды людей, которые первыми обживали территорию современной Европы. Возможно, в этом регионе могли существовать и более древние гоминиды.

Палеоантрополог Хосе Мария Берумудез де Кастро заявил, что раскопки будут продолжаться до конца июля.

До этого мы рассказывали, что можно сказать о человеке по его зубам.

Истории,Хосе Мария,
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