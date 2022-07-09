В Испании нашли останки самого древнего европейца

Археологи обнаружили на раскопках в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании фрагмент челюсти человека, который жил около 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Об этом сообщает издание El País.

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Эти останки на 200 тысяч лет старше аналогичной находки 2007 года, которая считалась самой древней окаменелостью гоминида, найденной в Европе. Точный возраст фрагмента будет подтвержден после полного научного анализа. Обычно он занимает не менее полугода.

По словам содиректора исследовательского проекта Атапуэрка Эудаля Карбонелла, открытие поможет узнать виды людей, которые первыми обживали территорию современной Европы. Возможно, в этом регионе могли существовать и более древние гоминиды.

Палеоантрополог Хосе Мария Берумудез де Кастро заявил, что раскопки будут продолжаться до конца июля.