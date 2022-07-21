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1 час назад

Умерла самая старая панда в мире

Мира Маркина

Самая старая большая панда в мире по кличке Ань-Ань скончалась в Гонконге. Об этом пишет South China Morning Post.

Умерла самая старая панда в мире
Фото: pxhere.compxhere.com

Панде было 35 лет. Она жила в гонконгском зоопарке. Последние несколько дней животное болело. Панда не двигалась, ничего не ела и только пила воду с добавками. Чтобы облегчить ее страдание, ветеринары решили усыпить животное.

Панда Ань-Ань родилась в провинции Сычуань в Китае в 1987 году. В переводе с китайского имя животного 安安 означало "мир" и "покой". В зоопарк Гонконга оно попало в 1999 году. Вместе с Ань-Ань в дар питомнику передали самку по имени Цзя-Цзя. Она умерла в 38 лет в 2016 году.

В дикой природе большие панды, как правило, живут не больше 14-20 лет. Они находятся на грани исчезновения, и неохотно размножаются в неволе. Всего в Китае около 1600 таких панд.

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