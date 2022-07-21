Медведя с застрявшей в банке пастью спасли на севере России

В Красноярском крае белый медведь застрял пастью в банке из-под сгущенки. На помощь животному прибыли ветеринары из Московского зоопарка. О спасении медведя сообщили в Telegram-канале Росприроднадзора.
Краснокнижное животное вышло к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. Из-за банки оно не могло есть и пить и было сильно истощено. Местные жители попытались самостоятельно помочь зверю, но ему сильно прищемило язык. Утром 21 июля в Норильск прилетел главный ветеринар Московского зоопарка с необходимыми инструментами и медикаментами, однако отправиться на место специалисты не могли из-за плохой погоды.
"...на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться", — написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Чтобы помочь белому медведю, его погрузили в сон с первого выстрела. Ветеринары удалили банку и обработали язык от порезов. Оказалось, что это самка, возраст которой - около двух лет, а вес - 80-90 килограммов.
"Язык повреждён, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты, кожа на поверхности повреждена. Мы сейчас пустим физраствор, сейчас она в хорошем наркозе лежит. Пролежит она ещё достаточно времени, чтобы довести её до места выпуска. Потом ей сделаем антидот, и всё будет нормально", - сказал ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.
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