Медведя с застрявшей в банке пастью спасли на севере России

"Язык повреждён, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты, кожа на поверхности повреждена. Мы сейчас пустим физраствор, сейчас она в хорошем наркозе лежит. Пролежит она ещё достаточно времени, чтобы довести её до места выпуска. Потом ей сделаем антидот, и всё будет нормально", - сказал ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.