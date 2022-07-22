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1 час назад

Невеста сбросила лишний вес ради платья и разочаровалась

Мира Маркина

Блогерша сбросила лишние килограммы ради свадебного платья и не узнала себя на фото после праздника.

Невеста сбросила лишний вес ради платья и разочаровалась
Фото: unsplashunsplash

Лаура Фрагосо в TikTok-ролике рассказала, что специально приобрела наряд на два размера меньше, чтобы была мотивация похудеть. И девушке это удалось – с 50-го размера она похудела до 46-го, но счастья это ей не принесло. Напротив, такие перемены стали "самым большим сожалением".

По словам Фрагосо, она решилась на похудение после колких замечаний родственников, которые убеждали ее, что невеста должна весить 45 килограммов. Но, увидев свадебные снимки, Лаура расстроилась:

"Я не узнаю себя на них. Черты моего лица угловатые, глаза слишком большие".

В комментариях пользователи поддержали блогершу, поделившись историями о том, как близкие давили на них:

"Моя мать постоянно говорит, что мне нужно сбросить вес перед свадьбой. Она рушит мою жизнь",

"Наши родители и бабушки выходили замуж в юном возрасте. Неудивительно, что 45 килограммов для них — норма",

"До моей свадьбы 27 дней, и я в ужасном стрессе из-за того, как выглядит мое тело".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что жених случайно покорил бабушку в платье своей невесты.

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