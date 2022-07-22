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50 минут назад

Дрессировщик объяснил, как победить озверевшую обезьяну

Мира Маркина

Дрессировщик "Мосфильма" Виктор Зуйков рассказал, как отбиться от озверевшей обезьяны. По словам эксперта, на помощь придет большая палка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дрессировщик объяснил, как победить озверевшую обезьяну
Фото: unsplash unsplash

Зуйков отметил, что родители девочки, на которую напала обезьяна в Подмосковье, поступили правильно, когда отбивались от животного ногами. Дрессировщик подчеркнул, что у них не было другого выхода. При нападении на девочку обезьяна хотела проявить свой характер, поэтому напала на самого маленького ребенка:

"Как известно, обезьяны в стае ведут себя так: чем обезьяна сильнее, если это самец или старшая самка, все разборки ведутся с помощью укусов. Более сильное существо кусает слабое".

Инцидент произошел в деревне Терлигорьево городского округа Мытищи. После нападения ребенка госпитализировали и прооперировали.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в США медведь напал на женщину.

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