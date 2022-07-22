Дрессировщик объяснил, как победить озверевшую обезьяну

Дрессировщик "Мосфильма" Виктор Зуйков рассказал, как отбиться от озверевшей обезьяны. По словам эксперта, на помощь придет большая палка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Зуйков отметил, что родители девочки, на которую напала обезьяна в Подмосковье, поступили правильно, когда отбивались от животного ногами. Дрессировщик подчеркнул, что у них не было другого выхода. При нападении на девочку обезьяна хотела проявить свой характер, поэтому напала на самого маленького ребенка:

"Как известно, обезьяны в стае ведут себя так: чем обезьяна сильнее, если это самец или старшая самка, все разборки ведутся с помощью укусов. Более сильное существо кусает слабое".

Инцидент произошел в деревне Терлигорьево городского округа Мытищи. После нападения ребенка госпитализировали и прооперировали.