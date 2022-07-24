Как нагрубить мошенникам, чтоб обезопасить себя

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как общаться с телефонными мошенниками, чтобы они перестали звонить.
"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично",
– объяснила эксперт.
По словам Дайнеко, если вы не готовы вступать в диалог со злоумышленниками, легче всего сбросить звонок и занести номер в черный список.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян предупредили о новой уловке мошенников.