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1 час назад

Эксперт объяснила, как нагрубить мошенникам, чтоб обезопасить себя

Мира Маркина

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как общаться с телефонными мошенниками, чтобы они перестали звонить.

Как нагрубить мошенникам, чтоб обезопасить себя
Фото: unsplashunsplash

"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично",

– объяснила эксперт.

По словам Дайнеко, если вы не готовы вступать в диалог со злоумышленниками, легче всего сбросить звонок и занести номер в черный список.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян предупредили о новой уловке мошенников.

Истории,Минфин России,
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