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1 час назад

Художник нарисовал бесконечную картину и поразил пользователей

Мария Каткова

Художник Лукас Васканге нарисовал бесконечную картину, которую можно увеличивать и смотреть новые сюжеты. Видео с картиной он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

На первоначальном сюжете видно художника, работающего над картиной, потом видео начинает постепенно приближаться на цветную фотографию на стене, за которой следуют и другие сюжеты с его участием. В конце картина останавливается на изображении Васканге в обнимку со своим псом.

Ролик набрал более пяти миллионов просмотров и множество восторженных комментариев. Пользователи интересуются, почему изображение не превращается в пиксели при увеличении. Васканге пояснил, что создал картину с помощью векторной графики.

Ранее сообщалось, что столичная домработница назвала москвичей нечистоплотными.

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