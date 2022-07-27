Художник нарисовал бесконечную картину и поразил пользователей

Художник Лукас Васканге нарисовал бесконечную картину, которую можно увеличивать и смотреть новые сюжеты. Видео с картиной он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

На первоначальном сюжете видно художника, работающего над картиной, потом видео начинает постепенно приближаться на цветную фотографию на стене, за которой следуют и другие сюжеты с его участием. В конце картина останавливается на изображении Васканге в обнимку со своим псом.

Ролик набрал более пяти миллионов просмотров и множество восторженных комментариев. Пользователи интересуются, почему изображение не превращается в пиксели при увеличении. Васканге пояснил, что создал картину с помощью векторной графики.