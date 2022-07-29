Тайна "Тамам Шуд" наконец раскрыта

Загадка «Тамам Шуд» на протяжении десятков лет считалась неразрешимой. Австралийская полиция зашла в тупик, но раскрыть запутанное дело, кажется, получилось. "Рамблер" рассказывает, что удалось выяснить на сегодняшний день.

Фото: Australian Police Australian Police

Об этой переполненной неразрешимыми вопросами истории "Рамблер" уже писал, но коротко напомним, о чем речь. В далеком 1988 году на пляже было обнаружено тело мужчины, он был в костюме со срезанными бирками, с недокуренной сигаретой и страницей, вырванной из сборника с поэзией Омара Хайяма, на которой было написано "Тамам Шуд", что в переводе с персидского значит "закончено". На ней, как показалось экспертам, было зашифрованное послание. Разгадать шифр не удалось, равно как и достоверно установить причину смерти мужчины. Предполагалось, что его отравили. По одной из версий, мужчина был шпионом, правда доказательств не было никаких.

Не так давно тело мужчины эксгумировали, чтобы провести анализ ДНК. Результаты показали, что этот мужчина не иностранец, а электрик из Мельбурна, на пляже Сомертон он оказался из-за того, что планировал выяснить отношения с женой, но судьба распорядилась иначе.