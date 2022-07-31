Блогер случайно снял видео-головоломку с оленем

Пользователь TikTok, публикующий под именем Скотт Уотли, разместил на своей странице видео-головоломку, которое быстро стало вирусным.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Он гулял по лесу и случайно заснял оленя, который гулял между высоких кустов. Из-за рекордной жары в Европе они пожелтели, поэтому на них можно легко увидеть какое-либо шевеление.

TikTok

Голос за кадром говорит: «Хотите верьте, хотите нет, но на этом видео есть маленький годовалый олень».

В подписи к видео он написал, что показывал кадры нескольким охотникам, но даже они не сразу заметили годовалого оленя на кадрах. По словам автора видео, нужно иметь глаз-алмаз, чтобы рассмотреть его на кадрах.