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1 час назад

Блогер случайно снял видео-головоломку с оленем

Мария Каткова

Пользователь TikTok, публикующий под именем Скотт Уотли, разместил на своей странице видео-головоломку, которое быстро стало вирусным.

Блогер случайно снял видео-головоломку с оленем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он гулял по лесу и случайно заснял оленя, который гулял между высоких кустов. Из-за рекордной жары в Европе они пожелтели, поэтому на них можно легко увидеть какое-либо шевеление.

TikTok

Голос за кадром говорит: «Хотите верьте, хотите нет, но на этом видео есть маленький годовалый олень».

В подписи к видео он написал, что показывал кадры нескольким охотникам, но даже они не сразу заметили годовалого оленя на кадрах. По словам автора видео, нужно иметь глаз-алмаз, чтобы рассмотреть его на кадрах.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сходила в лес и невероятно разбогатела.

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