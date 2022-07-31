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48 минут назад

Юрист рассказал, какие документы нужно всегда хранить

Мария Каткова

Юрист Василий Данилов назвал документы, которые нужно всегда держать под рукой и хранить в бумажном виде. Их восстановление будет длительным, поэтому лучше не выбрасывать и не терять их. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Юрист рассказал, какие документы нужно всегда хранить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовал не выбрасывать чеки, так как они являются документом, подтверждающим произведение покупки. Если человек выкидывает чек и хочет вернуть товар, ему придется долго устанавливать факт платежа.

Вторым документом, который нужно всегда хранить, юрист назвал договор. Там прописаны все правила сделки, а также задокументирован факт ее совершения. Еще один документ — акт, фиксирующий подтверждение выполненных услуг, а также сумму оплаты.

Юрист посоветовал хранить выписки, справки и документы, подтверждающие права на недвижимость и другую собственность и на наследство.

Ранее сообщалось, как нагрубить мошенникам, чтоб обезопасить себя.

Истории,Василий Данилов,
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