Юрист рассказал, какие документы нужно всегда хранить

Юрист Василий Данилов назвал документы, которые нужно всегда держать под рукой и хранить в бумажном виде. Их восстановление будет длительным, поэтому лучше не выбрасывать и не терять их. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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Эксперт посоветовал не выбрасывать чеки, так как они являются документом, подтверждающим произведение покупки. Если человек выкидывает чек и хочет вернуть товар, ему придется долго устанавливать факт платежа.

Вторым документом, который нужно всегда хранить, юрист назвал договор. Там прописаны все правила сделки, а также задокументирован факт ее совершения. Еще один документ — акт, фиксирующий подтверждение выполненных услуг, а также сумму оплаты.