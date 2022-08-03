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4 часа назад

Мужчина пытался сжечь паука и устроил лесной пожар

Мария Каткова

Мужчина хотел поджечь паука зажигалкой, а в итоге устроил лесной пожар в штате Юта, США. Об этом сообщает издание Metro.

Мужчина пытался сжечь паука и устроил лесной пожар
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По данным спасателей, пожар начался вечером в 17:00 и охватил 16 гектаров земли, для тушения был вызван вертолет, но пожал был сложным, и до ночи им удавалось только держать огонь подальше от домов. Ночью пошел дождь, который помог потушить пожар. К полудню следующего дня огонь удалось локализовать.

Мужчина, которого полицейские подозревают в поджоге, признался, что хотел уничтожить паука. Об этом он признался правоохранительным органам. Сейчас он задержан.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс прокомментировал инцидент в Twitter и призвал местных жителей не поджигать пауков в лесах в периоды засухи.

Ранее сообщалось, что невеста поругалась со свекровью из-за отказа выполнять ее требование.

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