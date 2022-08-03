Женщина потратила 1,3 млн рублей на диету для собаки

Диета и персональный тренер помогли метису бигля по кличке Берта остаться в живых. Историю выздоровления собаки опубликовало издание The Mirror.

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Берта жила в одном из приютов американского штата Огайо. Совсем скоро стало ясно, что собака нуждается в особом уходе. Берта располнела до 29,8 килограммов, не могла стоять на лапах и из-за этого – самостоятельно ходить в туалет.

Фото Берты увидела собачий фитнес-тренер Мередит Уилл. Она предложила приюту свои услуги, но они оказались сотрудникам не по карману. Тогда Мередит взвалила спасение Берты на себя.

Тренер придумала программу занятий, а также подобрала диету и препараты для комфортного похудения Берты – от 4 до 5% веса в месяц. Первые тренировки собаки прошли на специальной подводной дорожке. Когда Берта окрепла, Мередит стала водить ее в специальный бассейн для четвероногих.

Собака начала худеть, ей с помощью операции смогли восстановить сломанное коленное сухожилие. Но внезапно выяснилось, что у Берты есть опухоль в селезенке и серьезная инфекция желчного пузыря. Шансы на выживание собаки сократились до 50%. Однако после всех курсов лечения и операций Берта выжила.

Прошел год и Берта достигла целевого веса. Подобная программа оздоровления, которую подготовила для нее Мередит, стоила бы 21 тысячу долларов хозяину (или 1,3 миллиона рублей). Кроме здоровья Берта обрела еще и семью.

«Проведя с ней так много времени, я поняла, что она пожилая собака, и я не хотела, чтобы ей пришлось привыкать к другому новому дому. Она очень радостная, озорная и очень привязалась ко мне», — рассказала Мередит журналистам.