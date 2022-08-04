Мальчик лишился губы, пока ловил омаров

Американский подросток столкнулся с усатой акулой-нянькой во время ловли омаров у берегов Флориды. Новость об инциденте появилась на портале Patch.

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Герою истории, Фишеру Хрико, 13 лет. Каждый год мальчик вместе с родителями отправляется отдыхать на побережье Флориды, когда начинается сезон омаров.

Вместе с матерью Фишер плыл на лодке. Мальчик нырнул в воду, поймал омара и почувствовал, как его ноги что-то коснулось. Когда Фишер обернулся, прямо на него выпрыгнула акула. Она вцепилась в губу подростка. Тот схватил ее голыми руками и отбросил прочь. После мальчик быстро вернулся к лодке, где мать оказала ему помощь.

Несмотря на благополучный исход инцидента с акулой мальчика все равно доставили в местную больницу. Там ребенку наложили на лицо несколько швов.