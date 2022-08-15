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2 часа назад

Рыбаки случайно нашли рвоту кашалота на 30 миллионов

Мария Каткова

Рыбаки, работавшие в водах города Мумбаи в Индии, случайно наткнулись на рвоту кашалота стоимостью в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает местное издание Hindustan Times.

Рыбаки случайно нашли рвоту кашалота на 30 миллионов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Один из рыбаков рассказал, что он и его коллеги случайно заметили амбру в воде. Она плавала вдоль берега, где они работали. В итоге они собрали около пяти килограммов амбры, что оценивается в 30 миллионов рублей.

Санджай Байкар отметил, что никогда сам не видел амбру вживую, но слышал новости о том, как рыбаки вылавливали ее, а потом рвоту кашалота изымала полиция. Дело в том, что ее используют в парфюмерии и амбра считается очень ценной. Однако в Индии ее запрещено добывать и использовать для дальнейшей перепродажи из-за того, что кашалоты — редкий вид, охраняемый законом.

Ранее сообщалось, что рыбак в России поймал гигантского сома.

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