Рыбаки случайно нашли рвоту кашалота на 30 миллионов

Один из рыбаков рассказал, что он и его коллеги случайно заметили амбру в воде. Она плавала вдоль берега, где они работали. В итоге они собрали около пяти килограммов амбры, что оценивается в 30 миллионов рублей.

Санджай Байкар отметил, что никогда сам не видел амбру вживую, но слышал новости о том, как рыбаки вылавливали ее, а потом рвоту кашалота изымала полиция. Дело в том, что ее используют в парфюмерии и амбра считается очень ценной. Однако в Индии ее запрещено добывать и использовать для дальнейшей перепродажи из-за того, что кашалоты — редкий вид, охраняемый законом.