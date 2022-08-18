Бегемот атаковал рыбаков на глазах у туристов

У всемирно известного водопада Виктория в Зимбабве едва не произошла настоящая трагедия: бегемот напал на двух рыбаков. Свидетелями происшествия стали шестеро туристов из Великобритании, пишет Independent.

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Бегемот впился зубами в борт каноэ, которым управляли двое мужчин. В результате неожиданной атаки рыбаки оказались в ловушке: в лодку стала поступать вода.

К счастью, мужчин заметили британцы. Они плыли к водопаду Виктория, чтобы полюбоваться закатом. На обратном пути туристы подобрали рыбаков, а каноэ отбуксировали.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Рыбакам, столкнувшимся с разъяренным бегемотом, не понадобилась медицинская помощь.

Что разозлило обитателя реки – остается неизвестным.