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1 час назад

Бегемот атаковал рыбаков на глазах у туристов

Мира Маркина

У всемирно известного водопада Виктория в Зимбабве едва не произошла настоящая трагедия: бегемот напал на двух рыбаков. Свидетелями происшествия стали шестеро туристов из Великобритании, пишет Independent.

Бегемот атаковал рыбаков на глазах у туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бегемот впился зубами в борт каноэ, которым управляли двое мужчин. В результате неожиданной атаки рыбаки оказались в ловушке: в лодку стала поступать вода.

К счастью, мужчин заметили британцы. Они плыли к водопаду Виктория, чтобы полюбоваться закатом. На обратном пути туристы подобрали рыбаков, а каноэ отбуксировали.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Рыбакам, столкнувшимся с разъяренным бегемотом, не понадобилась медицинская помощь.

Что разозлило обитателя реки – остается неизвестным.

В последнее время все чаще можно встретить истории о нападении диких животных на человека. Недавно мы рассказывали, чем закончилась атака крокодила на девочку-подростка в штате Флорида.

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