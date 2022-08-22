Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
2 часа назад

Женщина уволилась с работы после унижения на свадьбе

Рамблер

В Китае женщина уволилась с работы после того, как ее коллеги не пришли на свадьбу. Об этом сообщает Oddity Central.

Женщина уволилась с работы после унижения на свадьбе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Женщина проработала в компании около пяти лет и была уверена, что у нее хорошие отношения с коллегами, поэтому и пригласила их на свою свадьбу. В итоге, для 70 коллег были накрыты шесть столов, однако на торжество явился только один из них. Им оказался ученик китаянки.

После случившегося женщина почувствовала себя униженной перед остальными гостями. Как только торжество закончилось, она покинула компанию. В социальных сетях китаянка также отметила, что была на свадьбах трети из своих 70 коллег.

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни посчитали, что женщина поступила правильно, а другие решили, что у нее были слишком завышенные ожидания.

Ранее мужчина два года притворялся подростком и ходил в школу.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители