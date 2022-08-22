Женщина уволилась с работы после унижения на свадьбе

В Китае женщина уволилась с работы после того, как ее коллеги не пришли на свадьбу. Об этом сообщает Oddity Central.

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Женщина проработала в компании около пяти лет и была уверена, что у нее хорошие отношения с коллегами, поэтому и пригласила их на свою свадьбу. В итоге, для 70 коллег были накрыты шесть столов, однако на торжество явился только один из них. Им оказался ученик китаянки.

После случившегося женщина почувствовала себя униженной перед остальными гостями. Как только торжество закончилось, она покинула компанию. В социальных сетях китаянка также отметила, что была на свадьбах трети из своих 70 коллег.

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни посчитали, что женщина поступила правильно, а другие решили, что у нее были слишком завышенные ожидания.