Рабочие, восстанавливающие школу в Австралии, обнаружили сообщение в бутылке, спрятанной в шпиле школы одним из плотников, которые первоначально построили здание в 1935 году.

Фото: Queensland Heritage Restorations/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Queensland Heritage Restorations/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Государственная школа Junction Park в Аннерли, пригороде Брисбена сообщила, что ремонтники-реставраторы нашли бутылку, работая над восстановлением шпиля.

Записка от 12 октября 1935 года была написана тогдашним 16-летним подмастерьем плотника Гордоном Бенсоном. В тексте записки Гордон пишет, что надеется на то, что когда-нибудь послание дойдет до его детей или внуков.

Бенсон написал, что надеется, что записка дойдет до его детей или внуков.

Во вторник в школе состоялась церемония, на которой министр транспорта Марк Бейли вручил записку Джеффри Бенсону и Мэрилин Бланделл, двум из пяти детей Бенсона.

"Когда я понял, что это было написано моим отцом, я даже не удивился, — сказал Джеффри Бенсон. — Папа всегда думал о своей семье, своих детях и будущем своих детей".