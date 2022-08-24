Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Рабочие во время ремонта нашли бутылку с посланием из прошлого

Диана Товсепова

Рабочие, восстанавливающие школу в Австралии, обнаружили сообщение в бутылке, спрятанной в шпиле школы одним из плотников, которые первоначально построили здание в 1935 году.

Рабочие во время ремонта нашли бутылку с посланием из прошлого
Фото: Queensland Heritage Restorations/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Queensland Heritage Restorations/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Государственная школа Junction Park в Аннерли, пригороде Брисбена сообщила, что ремонтники-реставраторы нашли бутылку, работая над восстановлением шпиля.

Записка от 12 октября 1935 года была написана тогдашним 16-летним подмастерьем плотника Гордоном Бенсоном. В тексте записки Гордон пишет, что надеется на то, что когда-нибудь послание дойдет до его детей или внуков.

Бенсон написал, что надеется, что записка дойдет до его детей или внуков.

Во вторник в школе состоялась церемония, на которой министр транспорта Марк Бейли вручил записку Джеффри Бенсону и Мэрилин Бланделл, двум из пяти детей Бенсона.

"Когда я понял, что это было написано моим отцом, я даже не удивился, — сказал Джеффри Бенсон. — Папа всегда думал о своей семье, своих детях и будущем своих детей".

Ранее мы писали о том, почему рвота кашалота такая дорогая.

Истории,Гордон Бенсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители