"Подумал, что умру": американец выжил после нападения пумы

Мужчина встретил пуму в США, но смог спастись после нападения. Об этом сообщает издание Kiro 7.

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Американец по имени Барт Браун из города Порт-Анджелес, расположенном в штате Вашингтон, рассказал, что встретил пуму, когда возвращался после отдыха на озере. Животное сидело около тропы, по которой он шел.

Как рассказал Браун, он увидел взгляд пумы и понял, что она собирается напасть, и в этой схватке он не сможет выжить.

«Я подумал, что умру», — рассказал мужчина о своих первых эмоциях.

Тогда он решил наброситься на пуму первым. В его руках был только фонарик, но животное отступило. В конце концов оно убежала вниз по горе и больше не возвращалось к мужчине. По словам Брауна, он встретил дикую пуму в природе впервые.