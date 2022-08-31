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1 час назад

"Подумал, что умру": американец выжил после нападения пумы

Мария Каткова

Мужчина встретил пуму в США, но смог спастись после нападения. Об этом сообщает издание Kiro 7.

"Подумал, что умру": американец выжил после нападения пумы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Американец по имени Барт Браун из города Порт-Анджелес, расположенном в штате Вашингтон, рассказал, что встретил пуму, когда возвращался после отдыха на озере. Животное сидело около тропы, по которой он шел.

Как рассказал Браун, он увидел взгляд пумы и понял, что она собирается напасть, и в этой схватке он не сможет выжить.

«Я подумал, что умру», — рассказал мужчина о своих первых эмоциях.

Тогда он решил наброситься на пуму первым. В его руках был только фонарик, но животное отступило. В конце концов оно убежала вниз по горе и больше не возвращалось к мужчине. По словам Брауна, он встретил дикую пуму в природе впервые.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел рыбу возрастом 90 миллионов лет.

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