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1 час назад

Группа "Тату" воссоединилась ради концерта в Минске

Мира Маркина

Бывшие солистки некогда популярной во всем мире группы "Тату" Елена Катина и Юлия Волкова вновь воссоединились ради совместного выступления на фестивале Ovion в Минске, об этом написали в Telegram-канале "Подъем".

Группа "Тату" воссоединилась ради концерта в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушки исполнили самые популярные хиты поп-группы за всю ее историю: «Не верь, не бойся, не проси», «All the Things She Said» (англоязычная версия песни «Я сошла с ума») и «Нас не догонят».

Звезды очень эффектно появились на стадионе «Динамо» – к сцене их подвез огромный бензовоз, а публика была в восторге от появления любимой группы.

В сети такое воссоединение восприняли неоднозначно. Большинство комментаторов недоумевали, зачем поющей Катиной объединяться с сильно изменившейся Волковой.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых необычных вакансиях в России.

Истории,Елена Катина,Юлия Волкова,
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