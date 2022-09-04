Группа "Тату" воссоединилась ради концерта в Минске

Бывшие солистки некогда популярной во всем мире группы "Тату" Елена Катина и Юлия Волкова вновь воссоединились ради совместного выступления на фестивале Ovion в Минске, об этом написали в Telegram-канале "Подъем".

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Девушки исполнили самые популярные хиты поп-группы за всю ее историю: «Не верь, не бойся, не проси», «All the Things She Said» (англоязычная версия песни «Я сошла с ума») и «Нас не догонят».

Звезды очень эффектно появились на стадионе «Динамо» – к сцене их подвез огромный бензовоз, а публика была в восторге от появления любимой группы.

В сети такое воссоединение восприняли неоднозначно. Большинство комментаторов недоумевали, зачем поющей Катиной объединяться с сильно изменившейся Волковой.