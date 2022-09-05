Завершился суд против "голого мальчика" с обложки альбома "Нирваны"

Суд вынес решение по делу "голого мальчика" с обложки альбома Nevermind группы Nirvana.
Знаменитая группа одержала победу в суде. Суд отклонил повторный иск Спенсера Элдена, чье детское фото было использовано в качестве обложки пластинки. Об этом сообщает New York Post.
По словам 31-летнего Элдена, снимок, на котором он четырехмесячный запечатлен голым и плывущим к долларовой купюре, является детской порнографией. Судья же заявил, что мужчина слишком долго ждал, прежде чем подать иск.
Это уже второе разбирательство Элдена по поводу фото с альбома Nevermind. В 2021 году американец утверждал, что из-за появления на обложке пластинки во время взросления он испытывал стресс, который нанес ему "пожизненный ущерб". В связи с этим ему пришлось прибегнуть к врачебной помощи.
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