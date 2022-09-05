Завершился суд против "голого мальчика" с обложки альбома "Нирваны"

По словам 31-летнего Элдена, снимок, на котором он четырехмесячный запечатлен голым и плывущим к долларовой купюре, является детской порнографией. Судья же заявил, что мужчина слишком долго ждал, прежде чем подать иск.

Это уже второе разбирательство Элдена по поводу фото с альбома Nevermind. В 2021 году американец утверждал, что из-за появления на обложке пластинки во время взросления он испытывал стресс, который нанес ему "пожизненный ущерб". В связи с этим ему пришлось прибегнуть к врачебной помощи.