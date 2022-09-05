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1 час назад

Рыбак 11 дней выживал в холодильнике посреди моря, кишащего акулами

Мира Маркина

Бразильский рыбак, не умеющий плавать, 11 дней выживал посреди открытого моря. Об этом сообщает CNN.

Рыбак 11 дней выживал в холодильнике посреди моря с акулами
Фото: unsplashunsplash

Ромуальдо Маседо Родригес в одиночку путешествовал в Атлантическом океане неподалеку от берегов Бразилии, когда его лодка начала тонуть. Чтобы выжить, рыбак забрался в огромную морозильную камеру и принялся ждать, пока кто-нибудь придет ему на помощь.

Родригесу пришлось провести в океане 11 дней. Бразилец рассказал, что все это время вокруг него кружили акулы, но они не нападали на него. Каждый раз, когда морозильная камера наполнялась водой, он вычерпывал ее руками:

"Я думал о своих детях, о своей жене. Каждый день я думал о своей матери, об отце, обо всей моей семье. Это дало мне надежду".

В конце концов, мужчину обнаружила группа рыбаков, которые доставили его на берег.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что мужчина нашел рыбу возрастом 90 миллионов лет.

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