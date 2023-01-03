Как и зачем колдунья лишила африканского ребенка зрения

История мальчика из африканского племени по имени Эби могла бы стать сценарием для жутко драматичного фильма. Но его история не выдумка, а реальная жизнь, которая оказалась крайне неблагосклонна к ребенку с самого начала. Подробнее об Эби и его судьбе – в материале "Рамблера".

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Эби родился в африканской деревне, которую держала в страхе местная колдунья. Когда мальчику было всего две недели, ведьма решила, что в него вселился дьявол. Однажды Эби остался один дома, и тогда ведьма пробралась в жилище и засыпала мальчику яд прямо в глаза.

Очень скоро трагедия случилась и с мамой малыша Мартой, которой было 15 лет. Ее сразила неизвестная болезнь, после которой девушка перестала ходить. Марте удалось переехать с Эби из деревни, но вскоре она сдала его в приют, осознав, что не может прокормить даже себя.

Спустя какое-то время мальчик оказался у неизвестного доктора. Врач решил зашить ребенку с ожогами глаз веки, но сделал это максимально непрофессионально. Операция привела к тому, что Эби начал страдать от головных болей. Кроме того, ребенок не мог плакать, потому что у него были зашиты отверстия для слез.

Благотворительный фонд — Мила 4 Африка

Лишь спустя несколько лет на помощь ребенку пришла меценат Мила Ануфриева, которая занималась благотворительностью в Западной Африке. С ее помощью Эби оказался у врачей из Чечни и Турции, которые вызвались помочь малышу.

Осмотрев Эби, медики решили, что есть шанс вернуть мальчику хотя бы небольшой процент зрения на одном глазу. Однако прогнозы оказались излишне оптимистичными – сделать этого не удалось. Тем не менее состояние глаз мальчика в разы улучшилось.