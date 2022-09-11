5 фактов о жизни наложниц в Золотой Орде: видео

Есть много информации о жизни наложниц в османских гаремах, но очень редко говорят о жизни невольниц в Золотой Орде. И зря, ведь в ордынских покоях страсти кипели похлеще, чем у Султана Сулеймана.

Канал HistoryIntresting рассказал о том, как называлось государство Золотой Орды, каким оно было, и как русские княгини попадали в гарем.

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