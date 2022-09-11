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1 час назад

5 фактов о жизни наложниц в Золотой Орде: видео

Стелла Шмель

Есть много информации о жизни наложниц в османских гаремах, но очень редко говорят о жизни невольниц в Золотой Орде. И зря, ведь в ордынских покоях страсти кипели похлеще, чем у Султана Сулеймана.

Канал HistoryIntresting рассказал о том, как называлось государство Золотой Орды, каким оно было, и как русские княгини попадали в гарем.

Смотрите видео, если хотите узнать больше о жизни в Золотой Орде.

Также ранее мы публиковали видео о том, зачем младенцев в древние времена «перепекали» в печи.

Истории,Видео,
1 час назад

5 фактов о жизни наложниц в Золотой Орде: видео

Стелла Шмель

Есть много информации о жизни наложниц в османских гаремах, но очень редко говорят о жизни невольниц в Золотой Орде. И зря, ведь в ордынских покоях страсти кипели похлеще, чем у Султана Сулеймана.

Канал HistoryIntresting рассказал о том, как называлось государство Золотой Орды, каким оно было, и как русские княгини попадали в гарем.

Смотрите видео, если хотите узнать больше о жизни в Золотой Орде.

Также ранее мы публиковали видео о том, зачем младенцев в древние времена «перепекали» в печи.

Истории,Видео,
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