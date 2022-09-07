В Австралии пчелы научились считать

Ученый Скарлетт Ховард из Австралии научила пчел считать. Об этом она сообщила в своем Twitter.

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Ховард пояснила, что уже несколько лет занимается исследованием мозга пчел. Она решила обучать их, как и других животных — поощрять в виде угощения.

Она создала лабиринт, где в конце правильного пути пчел ждала сладкая вода. Если они шли по неправильной "дороге", то им попадалась горькая вода. Так, пчелы выучили направления по правильным примерам и знают не просто, что 1+1=2, но и могут складывать двузначные числа.