Мужчина с обложки альбома Nirvana обжаловал решение суда

Мужчина, который еще в младенчестве снялся для обложки альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал приговор суда об отказе от компенсации. Об этом сообщает CBS News.

Спенсер Элден уверен, что суд ошибочно отказал мужчине в компенсации. Это подтвердили его адвокаты. Они также заявили, что пока обложка с изображением Элдена находится в доступе, он остается уязвимым.