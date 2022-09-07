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1 час назад

Мужчина с обложки альбома Nirvana обжаловал решение суда

Мария Каткова

Мужчина, который еще в младенчестве снялся для обложки альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал приговор суда об отказе от компенсации. Об этом сообщает CBS News.

Спенсер Элден уверен, что суд ошибочно отказал мужчине в компенсации. Это подтвердили его адвокаты. Они также заявили, что пока обложка с изображением Элдена находится в доступе, он остается уязвимым.

Суд отказал Элену в компенсации, несмотря на то, что тот уверен, что обложка альбома — распространение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что завершился суд против "голого мальчика" с обложки альбома "Нирваны".

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